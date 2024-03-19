Бельгія виділила два літаки і 50 солдатів для навчання українців на F-16 у Данії

Бельгія вирішила відправити в Данію 50 своїх солдатів і два літаки для навчання українських військових на F-16. Вони пробудуть там вісім тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Beldefnews .

Видання пише, що цього понеділка міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер і начальник оборони Збройних сил Бельгії адмірал Мішель Хофман відвідали місце навчання в Данії.

"Як міністр, я пишаюся тим, що наш авіаційний компонент може брати участь у цій важливій програмі підготовки українських пілотів, допоміжного та технічного персоналу", - сказала Дедондер.

Для експлуатації парку F-16 технічна частина так само важлива, як і льотна, тому Міноборони співпрацює з партнерами в бельгійській оборонній промисловості не тільки для навчання українських технічних фахівців, а й для надання необхідних технічних засобів за підтримки повітряного флоту.

Допомога у створенні ВПС України

Вона уточнила, що ці зусилля в поєднанні з міжнародними партнерами по коаліції F-16 призводять до об'єднаного й успішного підходу до створення сучасних ВПС України, здатних захистити своє населення і територію в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Видання уточнило, що в другій половині 2024 року 50 солдатів і 2 F-16 знову будуть перекинуті до Данії.

F-16 для України

У серпні минулого року Данія і Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для того, щоб постачання почалося, необхідно, щоб українські пілоти та обслуговуючий персонал пройшли навчання, а Україна підготувала інфраструктуру.

Нещодавно колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитися на початку літа.

А The New York Times писало, що дванадцять українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на винищувачах F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.