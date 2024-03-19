Бельгия выделила два самолета и 50 солдат для обучения украинцев на F-16 в Дании

Бельгия решила отправить в Данию 50 своих солдат и два самолета для обучения украинских военных на F-16. Они пробудут там восемь недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Beldefnews .

Издание пишет, что в этот понедельник министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и начальник обороны Вооруженных сил Бельгии адмирал Мишель Хофман посетили место обучения в Дании.

"Как министр, я горжусь тем, что наш авиационный компонент может участвовать в этой важной программе подготовки украинских пилотов, вспомогательного и технического персонала", - сказала Дедондер.

Для эксплуатации парка F-16 техническая часть так же важна, как и летная, поэтому Минобороны сотрудничает с партнерами в бельгийской оборонной промышленности не только для обучения украинских технических специалистов, но и для предоставления необходимых технических средств по поддержке воздушного флота.

Помощь в создании ВВС Украины

Она уточнила, что эти усилия в сочетании с международными партнерами по коалиции F-16 приводят к объединенному и успешному подходу к созданию современных ВВС Украины, способных защитить свое население и территорию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Издание уточнило, что во второй половине 2024 года 50 солдат и 2 F-16 снова будут переброшены в Данию.

F-16 для Украины

В августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. Для того, чтобы поставки начались, необходимо, чтобы украинские пилоты и обслуживающий персонал прошли обучение, а Украина подготовила инфраструктуру.

Недавно бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

А The New York Times писало, что двенадцать украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на истребителях F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.