Бельгія підтримала випуск облігацій під російські активи для допомоги Україні

"Це спосіб використовувати ті доходи, які ви маєте сьогодні", - сказав Де Кроо після прибуття на другий день саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Прем'єр-міністр Бельгії, чия країна почергово головує у ЄС, виступив із пропозицією використати гроші на ринках

За його словами, прибуток з російських активів становить близько 3 млрд євро і його потрібно використати. Але активи можна використовувати, щоб вийти на ринки капіталу та використовувати для щорічної виплати відсотків, отримавши "набагато більший обсяг".

Він додав: "Я розумію, що сьогодні, можливо, ще зарано це робити. Це те, що ми, бельгійці, розробили, і це залишиться на столі".

Використання російських активів

Лідери ЄС 21 березня домовилися працювати над планом, який дозволить їм використати доходи від заморожених російських активів для допомоги Україні. Згідно з планом, прибуток спрямовуватиметься до керованого ЄС фонду для закупівлі зброї.

За підсумками, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери ЄС відкрили шлях до використання частини доходів від заморожених російських активів для фінансування військової техніки для України.

"Ми можемо розраховувати на збір близько 3 млрд євро у 2024 році та аналогічні суми у наступні роки", - сказав фон дер Ляйєн.

Вона наголосила, що "існує сильна підтримка використання" прибутку "у військових цілях України".

"Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко підготуємо цю пропозицію, ми зможемо передати перший мільярд Україні 1 липня", – додала вона.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Вашингтон запропонував союзникам G7 створити спеціальну структуру для випуску облігацій як мінімум на 50 млрд доларів, забезпечених замороженими активами РФ.