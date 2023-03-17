Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок
Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок Volvo - перші автомобілі будуть відправлені вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Standaard.
Видання зазначає, що наразі армія Бельгії нараховує 400 автомобілів Volvo, від яких планують відмовитись у 2023 році. Більшість з них буде відправлена в Україну. Серед автомобілів є оснащені кранами та евакуаторами. Крім цього, до поставок будуть включені інструкції з користування і запасні частини.
Неназваний високопоставлений військовий заявив, що перед відправкою відбувалась консультація з українською стороною щодо доцільності такої допомоги.
"Про це ведуться тісні консультації в Контактній групі по обороні України. Українцям не постачається нічого з того, що вони самі не попросили би. Їхні підрозділи чекають на ці вантажівки, адже під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя", - сказав він.
Нагадаємо, що Бельгія заморозила 58 мільярдрів євро російських активів - це найбільший показник серед країн ЄС.
А пізніше Бельгія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.