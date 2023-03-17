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Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков

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Пятница 17 марта 2023 00:16
Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков Фото: Бельгия передаст Украине военные грузовики (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков Volvo – первые автомобили будут отправлены уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Standaard .

Издание отмечает, что в настоящее время армия Бельгии насчитывает 400 автомобилей Volvo, от которых планируется отказаться в 2023 году. Большинство из них будет отправлено в Украину. Среди автомобилей оснащены кранами и эвакуаторами. Кроме этого, в поставки будут включены инструкции по пользованию и запасные части.

Неназванный высокопоставленный военный заявил, что перед отправкой проходила консультация с украинской стороной по поводу целесообразности такой помощи.

"Об этом ведутся тесные консультации в Контактной группе по обороне Украины. Украинцам не поставляется ничего из того, что они сами не попросили бы. Их подразделения ждут эти грузовики, ведь во время войны логистика не менее важна, чем оружие", - сказал он. .

Напомним, что Бельгия заморозила 58 миллиардов евро российских активов – это самый большой показатель среди стран ЕС.

А позже Бельгия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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