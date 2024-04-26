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Бельгія надасть 200 мільйонів євро на ППО для України в рамках німецької ініціативи

Автор: Анастасія Гришкова

У п'ятницу, 26 квітня, Бельгія оголосила про фінансову допомогу з посилення української протиповітряної оборони в рамках німецької ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTBF.

"Ми залишатимемося мобілізованими в найближчі тижні, щоб підтримати Україну: коли Росія припинить своє вторгнення і поступиться незаконно окупованими територіями, ми ніколи не перестанемо повторювати наше прохання про припинення бойових дій і повернення до політико-дипломатичного діалогу", - додала міністр оборони Людивін Дедондер.  

Бельгія надасть Україні винищувачі F-16

Західні партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Бельгії передасть Україні винищувачі F-16 у 2024 році. Зазначається, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.

Німецька ініціатива з посилення української ППО

Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем ППО. Ця ініціатива спрямована на надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони.

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