Бельгія надасть 200 мільйонів євро на ППО для України в рамках німецької ініціативи

Бельгія надасть Україні винищувачі F-16

Західні партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Бельгії передасть Україні винищувачі F-16 у 2024 році. Зазначається, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.

Німецька ініціатива з посилення української ППО

Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем ППО. Ця ініціатива спрямована на надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.