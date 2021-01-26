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Бельгия до марта вводит запрет на несущественные поездки за границу

Брюссель, Вторник 26 января 2021 17:29
Бельгия до марта вводит запрет на несущественные поездки за границу
Фото: в Бельгии запретили заграничные поездки (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Бельгия с 27 января вводит запрет на несущественные поездки за границу. Он будет действовать до марта.

Об этом сообщает местный портал RTBF.

Сообщается, что сегодня из бельгийских аэропортов вылетают последние пассажиры, которым разрешено путешествовать по второстепенным и туристическим причинам. Со среды эти поездки будут не просто ограничены, а запрещены. Запрет связан с мутацией COVID-19 в Европе.

Запрет на зарубежные поездки будет действовать до 1 марта.

"Запрет на поездки будет распространяться на автомобильное, воздушное, морское и железнодорожное сообщение", - заявили бельгийские власти.

Выезд за границу будет возможен только по уважительным причинам, которые нужно доказать. А также заполнить два документа. Выезд разрешается по семейным обстоятельствам, на учебу и лечение, в связи с переездом и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия ввела правила для всех туристов, обязав их заполнять "форму локатора пассажиров" и иметь отрицательный ПЦР-тест.

Также сообщалось, что Бельгия намерена штрафовать приезжих за отказ проходить ПЦР-тест.

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