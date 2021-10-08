Бельгия хочет перейти на четырехдневную рабочую неделю
Все крупнейшие политические партии Бельгии согласились проголосовать за введение четырехдневной рабочей недели по всей стране. При этом общее количество рабочих часов сокращать не планируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
Известно, что бельгийское правительство рассмотрит это предложение уже на следующей неделе.
"Коронавирусный кризис полностью изменил нашу работу. Идея состоит в том, чтобы предоставить работникам больше гибкости для организации рабочей недели", - говорится в сообщении.
В частности, ожидается, что власть сохранит 38-40 рабочих часов в неделю и продлит продолжительность одного рабочего дня до 9,5 часа в обмен на предоставление сотрудникам дополнительного выходного.
Напомним, ранее стало известно, что Испания может стать первой в мире, где будет введена четырехдневная рабочая неделя вместо пятидневной, страна заявляла о тестирование данного графика работы.