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Бельгія хоче перейти на чотириденний робочий тиждень

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Бельгія, П'ятниця 08 жовтня 2021 10:15
Бельгія хоче перейти на чотириденний робочий тиждень Фото: Бельгія хоче перейти на чотириденний робочий тиждень (freepik. сom)
Автор: Марія Кучерявець

Всі найбільші політичні партії Бельгії погодилися проголосувати за введення чотириденного робочого тижня по всій країні. При цьому загальну кількість робочих годин скорочувати не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Відомо, що бельгійський уряд розгляне цю пропозицію вже на наступному тижні.

"Коронавірусна криза повністю змінила нашу роботу. Ідея полягає в тому, щоб надати працівникам більше гнучкості для організації робочого тижня", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, очікується, що влада збереже 38-40 робочих годин на тиждень і продовжить тривалість одного робочого дня до 9,5 години в обмін на надання співробітникам додаткового вихідного.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія може стати першою у світі, де буде введено чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного, країна заявляла про тестування даного графіку роботу.

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