Бельгія за допомогою українського бізнесу модернізує першу пошкоджену через війну школу, - Федоров

Бельгія профінансує модернізацію пошкодженою через війни школи на Київщині в рамках проєкту архітектурної трансформації, що реалізується Міністерство освіти і науки України за підтримки Метінвест та ДТЕК на базі концепцій, розроблених ініціативою "Маріуполь Реборн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Школа в селі Київської області стане першою, яка в межах пілоту пройде архітектурну трансформацію. Процес почнеться протягом року, а профінансує модернізацію Бельгія. Це буде абсолютно новий підхід до шкільного простору. З великою площею перед школою, внутрішнім двориком для відпочинку на свіжому повітрі, амфітеатром для навчання, більшими актовими залами", - повідомив Федоров.

Раніше уряд разом з українським бізнесом презентували дизайн-проєкти для трансформації шкільних просторів. Повоєнна відбудова відбуватиметься саме на їх основі, повідомив віцепрем’єр.

У межах пілоту і за підтримки партнерів відбудуємо 5 шкіл, які постраждали через війну.

"Школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони повинні бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії. Умови, у яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, дуже важливі. Розвиток людського капіталу - один із наших головних пріоритетів. Ми повинні боротися за людей, наздоганяти світ, створювати найкращі умови для розвитку й навчання українців", - наголосив він.

Розробка проектів архітектурної трансформації шкіл реалізується Міністерство освіти і науки України за підтримки "Метінвест" та ДТЕК Ріната Ахметова на базі концепцій, розроблених ініціативою "Маріуполь Реборн" у співпраці з виконавчим партнером Big City Lab та Литовською архітектурною ГО Rebuild The Wonderful.