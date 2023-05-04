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Бельгія анонсувала підготовку нового пакета військової допомоги Україні

Фото: прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Бельгії готують новий пакет військової допомоги для України. Над цим веде роботу уряд країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо у Гаазі під час прес-конференції, передає РБК-Україна з посиланням на її трансляцію.

"Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні. І як ви знаєте, з цими військовими пакетами можуть виникати практичні перешкоди. Але немає жодного сумніву, що ми маємо продовжувати цю підтримку", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро підтвердив виділення найбільшого пакета військової допомоги для України.

Також ми писали, що Бельгія знайшла альтернативне джерело купівлі танків для України.

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ГаагаБельгияВійськова допомога