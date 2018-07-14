Бельгия - Англия: видео голов и обзор матча

Сборные Бельгии и Англии сыграли за третье место на Чемпионате мира 2018

Матч Бельгия - Англия на Чемпионате мира по футболу 2018 14 июля определил обладателя "бронзы" мундиаля. Игра завершилась со счетом 2:0. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Бельгия - Англия: обзор игры

Сборные Бельгии и Англии встретились в поединке за 3-е место ЧМ 2018 на стадионе Санкт-Петербурга. Обе сборные ранее проиграли своим соперникам в полуфинальных играх. 10 июля Бельгия уступила Франции со счетом 0:1, а днем позже англичан обошла Хорватия со счетом 2:1.

14 июля команды вышли на поле "Санкт-Петербург Арены" в таких стартовых составах:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Шадли, Де Брёйне, Азар, Лукаку.

Англия: Пикфорд, Роуз, Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.

Контроль над мячом с первых минут матча взяла Англия, но уже на 4 минуте бельгийцы воспользовались опасным моментом и открыли счет игры.

Получив мяч в центре перед штрафной, Лукаку сделал передачу на Шадли, который отправил мяч во вратарскую, откуда Томас Менье в касание забил гол.

До конца первого тайма англичане пытались сравнять счет. В створ ворот пробивали Маугайр, Кейн, однако Куртуа провести не удалось. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу Бельгии.

Второй тайм начался активно, и опять было очень опасно у ворот Англии. Де Брейне отдал пас на Лукаку, который выбегал один на один с вратарем.

Но Пикфорд спас команду от второго попадания по воротам. Затем Бельгия пробила два угловых подряд, вновь пытаясь прессинговать вратарая англичан.

На 82 минуте бельгийцы увеличили разрыв в счете. Азар реализовал отличный момент у ворот Англии и забил второй по счету гол для своей сборной.

Таким образом, победу в матче со счетом 2:0 одержала Бельгия и заняла третье место на Чемпионате мира 2018.

Бельгийцы уезжают домой с шестью победами на мундиале. Это лучший результат команды за всю историю участия в ЧМ.