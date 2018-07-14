Бельгія - Англія: відео голів та огляд матчу

Збірні Бельгії та Англії зіграли за третє місце на Чемпіонаті світу 2018

Матч Бельгія - Англія на Чемпіонаті світу з футболу 2018 14 липня визначив володаря "бронзи" мундіалю. Гра завершилася з рахунком 2:0. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Бельгія - Англія: огляд гри

Збірні Бельгії та Англії зустрілися в поєдинку за 3-е місце ЧС 2018 на стадіоні Санкт-Петербурга. Обидві збірні раніше програли своїм суперникам в півфінальних іграх. 10 липня Бельгія поступилася Франції з рахунком 0:1, а на день пізніше англійців обійшла Хорватія з рахунком 2:1.

14 липня команди вийшли на поле "Санкт-Петербург Арени" в таких стартових складах:

Бельгія : Куртуа, Алдервейрелд, Компані, Вертонген, Меньє, Тілеманс, Вітсель, Шадлі, Кевін Де Брейне, Азар, Лукаку.

: Куртуа, Алдервейрелд, Компані, Вертонген, Меньє, Тілеманс, Вітсель, Шадлі, Кевін Де Брейне, Азар, Лукаку. Англія: Пікфорд, Роуз, Джонс, Стоунс, Магуайр, Тріпп'єр, Дайер, Делфі, Лофтус-Чик, Стерлінг, Кейн.

Контроль над м'ячем з перших хвилин матчу взяла Англія, але вже на 4 хвилині бельгійці скористалися небезпечним моментом і відкрили рахунок гри.

Отримавши м'яч в центрі перед штрафним, Лукаку зробив передачу на Шадлі, який відправив м'яч у воротарську, звідки Томас Меньє в дотик забив гол.

До кінця першого тайму англійці намагалися зрівняти рахунок. У рамку воріт пробивали Маугайр, Кейн, однак Куртуа провести не вдалося. На перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь Бельгії.

Другий тайм почався активно, і знову було дуже небезпечно біля воріт Англії. Де Брейне віддав пас на Лукаку, який вибігав один на один з воротарем.

Але Пікфорд врятував команду від другого попадання по воротах. Потім Бельгія пробила два кутових поспіль, знову намагаючись пресингувати воротаря англійців.

На 82 хвилині бельгійці збільшили розрив у рахунку. Азар реалізував відмінний момент біля воріт Англії і забив другий за рахунком гол для своєї збірної.

Таким чином, перемогу в матчі з рахунком 2:0 здобула Бельгія і посіла третє місце на Чемпіонаті світу 2018.

Бельгійці їдуть додому з шістьма перемогами на мундіалі. Це кращий результат команди за всю історію участі в ЧС.