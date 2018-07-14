Бельгія - Англія: відео голів та огляд матчу

Новини Чемпіонат світу з футболу 2018 14.07.2018 - 19:07
Фото: матч Бельгія - Англія (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: матч Бельгія - Англія (facebook.com/fifaworldcup)

Збірні Бельгії та Англії зіграли за третє місце на Чемпіонаті світу 2018

Матч Бельгія - Англія на Чемпіонаті світу з футболу 2018 14 липня визначив володаря "бронзи" мундіалю. Гра завершилася з рахунком 2:0. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Бельгія - Англія: огляд гри

Збірні Бельгії та Англії зустрілися в поєдинку за 3-е місце ЧС 2018 на стадіоні Санкт-Петербурга. Обидві збірні раніше програли своїм суперникам в півфінальних іграх. 10 липня Бельгія поступилася Франції з рахунком 0:1, а на день пізніше англійців обійшла Хорватія з рахунком 2:1.

14 липня команди вийшли на поле "Санкт-Петербург Арени" в таких стартових складах:

  • Бельгія: Куртуа, Алдервейрелд, Компані, Вертонген, Меньє, Тілеманс, Вітсель, Шадлі, Кевін Де Брейне, Азар, Лукаку.
  • Англія: Пікфорд, Роуз, Джонс, Стоунс, Магуайр, Тріпп'єр, Дайер, Делфі, Лофтус-Чик, Стерлінг, Кейн.

Контроль над м'ячем з перших хвилин матчу взяла Англія, але вже на 4 хвилині бельгійці скористалися небезпечним моментом і відкрили рахунок гри.

Отримавши м'яч в центрі перед штрафним, Лукаку зробив передачу на Шадлі, який відправив м'яч у воротарську, звідки Томас Меньє в дотик забив гол.

До кінця першого тайму англійці намагалися зрівняти рахунок. У рамку воріт пробивали Маугайр, Кейн, однак Куртуа провести не вдалося. На перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь Бельгії.

Другий тайм почався активно, і знову було дуже небезпечно біля воріт Англії. Де Брейне віддав пас на Лукаку, який вибігав один на один з воротарем.

Бельгія - Англія: відео голів та огляд матчу Але Пікфорд врятував команду від другого попадання по воротах. Потім Бельгія пробила два кутових поспіль, знову намагаючись пресингувати воротаря англійців.

На 82 хвилині бельгійці збільшили розрив у рахунку. Азар реалізував відмінний момент біля воріт Англії і забив другий за рахунком гол для своєї збірної.

Таким чином, перемогу в матчі з рахунком 2:0 здобула Бельгія і посіла третє місце на Чемпіонаті світу 2018. 

Бельгійці їдуть додому з шістьма перемогами на мундіалі. Це кращий результат команди за всю історію участі в ЧС.

 

Збірна Бельгії посіла третє місце на ЧС-2018 Бельгія - Англія: онлайн-трансляція (рахунок 1:0)
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