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Бельгія у 2025 році збільшить кількість військ, які перебувають у резерві НАТО

Субота 14 грудня 2024 05:03
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Бельгія у 2025 році збільшить кількість військ, які перебувають у резерві НАТО Фото: кількість військ буде збільшено як усередині країни, так і поза нею (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

З 2025 року кількість бельгійських солдатів, які перебувають у резерві НАТО, збільшиться. Їх стане втричі або навіть вчетверо більше.

Про це заявила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times.

Глава оборонного відомства підтвердила цю новину, представляючи оперативний план оборони Бельгії на 2025 рік на пресконференції в Польщі в п'ятницю.

"Метою залишається стримування, але також і підвищення рівня нашої готовності", - сказала Дедондер.

Зокрема, розширення означає, що на території Бельгії буде розміщено близько 1500 військовослужбовців, готових до розгортання протягом тижнів або навіть днів, якщо цього вимагатиме НАТО.

Крім того, наступного року країна розгорне за кордоном від 650 до 1400 солдатів залежно від пори року, що на 20% більше, ніж минулого року.

Загін із 300 військовослужбовців проведе ротацію в Румунії у складі багатонаціональної тактичної групи НАТО для захисту східного флангу Альянсу.

Також у 2025 році Бельгія повернеться в KFOR - сили НАТО в Косово. Крім іншого, 4 бельгійські літаки F-16, які виконували місію ППО в Литві 2024 року, наступного року будуть розгорнуті в Ісландії для "зміцнення бельгійської присутності в Північній Європі".

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