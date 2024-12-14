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Бельгия в 2025 году увеличит количество войск, которые находятся в резерве НАТО

Суббота 14 декабря 2024 05:03
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Бельгия в 2025 году увеличит количество войск, которые находятся в резерве НАТО Фото: количество войск будет увеличено как внутри страны, так и вне ее (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

С 2025 года число бельгийских солдат, которые находятся в резерве НАТО, увеличится. Их станет в три или даже четыре раза больше.

Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times.

Глава оборонного ведомства подтвердила эту новость, представляя оперативной план обороны Бельгии на 2025 год на пресс-конференции в Польше в пятницу.

"Целью остается сдерживание, но также и повышение уровня нашей готовности", - сказала Дедондер.

В частности, расширение означает, что на территории Бельгии будет размещено около 1500 военнослужащих, готовых к развертыванию в течение недель или даже дней, если этого потребует НАТО.

Кроме того, в следующем году страна развернет за рубежом от 650 до 1400 солдат в зависимости от времени года, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Отряд из 300 военнослужащих проведет ротацию в Румынии в составе многонациональной тактической группы НАТО для защиты восточного фланга Альянса.

Также в 2025 году Бельгия вернется в KFOR - силы НАТО в Косово. Помимо прочего, 4 бельгийский самолета F-16, которые выполняли миссию ПВО в Литве в 2024 году, в следующем году будут развернуты в Исландии для "укрепления бельгийского присутствия в Северной Европе".

Напомним, в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к странам-членам Альянса с призывом немедленно пересмотреть оборонную стратегию. Его слова прозвучали в связи с долговременной угрозой со стороны России.

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