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Бельгия с 1 октября отменит масочный режим в магазинах и ресторанах

Автор: Анна Полисученко

Бельгия с 1 октября отменит масочный режим в магазинах и ресторанах. Это по итогам очередного заседания правительственного Консультативного комитета заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times.

"Сегодня 8,5 млн человек в Бельгии сделали хотя бы одну прививку, при этом 84% взрослого населения нашей страны полностью вакцинированы. Это лучший результат в Европе, мы этим гордимся. Исходя из высокого уровня вакцинации, мы сможем сделать еще один большой шаг к свободе с 1 октября", - заявил глава правительства.

По его словам, обязанность носить маски в заведениях питания и магазинах с 1 октября будет отменена как для посетителей, так и для персонала. При этом масочный режим остается обязательным в общественном транспорте, в учреждениях здравоохранения, а также в большинстве предприятий сферы услуг (например, в парикмахерских).

Большинство заведений будет открыто для посетителей, которые смогут предъявить документ о прививке от коронавируса, отрицательный тест на COVID-19 или подтвердить факт перенесенного инфицирования.

Из общего режима послаблений могут быть исключены регионы, где уровень вакцинации ниже, чем в целом по стране. Например, в Брюсселе еще не вакцинирована почти половина населения. В таких регионах решением местных властей могут вводиться дополнительные противоэпидемические меры.

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Бельгия