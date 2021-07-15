В Бельгии произошла поломка на АЭС. Пришлось остановить реактор

В Бельгии зафиксировали аварию на атомной электростанции "Доэль". Предварительно, на ядерном реакторе "Доэль-2" произошла утечка водорода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WDR.
По информации, которую предоставил орган регулирования ядерной энергетики Бельгии, из-за подозрения утечки ядерный реактор пришлось выключить.
Сейчас ситуация находится под контролем.
Атомная электростанция, где произошел инцидент, расположена в 140 километрах от города Аахен. Это одна из двух бельгийских атомных электростанций.