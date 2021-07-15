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В Бельгии произошла поломка на АЭС. Пришлось остановить реактор

Автор: Дмитрий Левицкий

В Бельгии зафиксировали аварию на атомной электростанции "Доэль". Предварительно, на ядерном реакторе "Доэль-2" произошла утечка водорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WDR.

По информации, которую предоставил орган регулирования ядерной энергетики Бельгии, из-за подозрения утечки ядерный реактор пришлось выключить.

Сейчас ситуация находится под контролем.

Атомная электростанция, где произошел инцидент, расположена в 140 километрах от города Аахен. Это одна из двух бельгийских атомных электростанций.

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АЭСБельгияполомка