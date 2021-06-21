В Бельгии нашли мертвым ультраправого военного, пропавшего месяц назад
Фото: Конингса искала полиция и военные, представители вооруженных сил Германии и Нидерландов.(instagram.com/defensie.ladefense/)
Бельгийского военного Юргена Конингса нашли мертвым. Он исчез 17 мая и был вооружен.
Об этом сообщает The Brussels Times.
Отмечается, что военный отличался ультраправыми взглядами.
Согласно данным федеральной прокуратуры Бельгии, военный покончил с собой, использовав огнестрельное оружие.
Его машину нашли на следующий день после исчезновения 17 мая, но его самого найти не удавалось. Перед исчезновением Конингс оставил два письменных сообщения, в которых угрожал ведущему бельгийском вірусологу Марку ван Рансту, который возглавлял службу общественного здравоохранения Бельгии в период вспышки пандемии коронавирус.
Конингса искала полиция и военные, представители вооруженных сил Германии и Нидерландов.