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В Бельгии нашли мертвым ультраправого военного, пропавшего месяц назад

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Бельгия, Понедельник 21 июня 2021 06:30
В Бельгии нашли мертвым ультраправого военного, пропавшего месяц назад Фото: Конингса искала полиция и военные, представители вооруженных сил Германии и Нидерландов.(instagram.com/defensie.ladefense/)
Автор: Даша Харченко

Бельгийского военного Юргена Конингса нашли мертвым. Он исчез 17 мая и был вооружен.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Отмечается, что военный отличался ультраправыми взглядами.

Согласно данным федеральной прокуратуры Бельгии, военный покончил с собой, использовав огнестрельное оружие.

Его машину нашли на следующий день после исчезновения 17 мая, но его самого найти не удавалось. Перед исчезновением Конингс оставил два письменных сообщения, в которых угрожал ведущему бельгийском вірусологу Марку ван Рансту, который возглавлял службу общественного здравоохранения Бельгии в период вспышки пандемии коронавирус.

Конингса искала полиция и военные, представители вооруженных сил Германии и Нидерландов.

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