ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Бельгії знайшли мертвим ультраправого військового, який зник місяць тому

Новость на русском →
Бельгія, Понеділок 21 червня 2021 06:30
В Бельгії знайшли мертвим ультраправого військового, який зник місяць тому Фото:Конінгса шукала поліція та військові, представники збройних сил Німеччини та Нідерландів.(instagram.com/defensie.ladefense/)
Автор: Даша Харченко

Бельгійського військового Юргена Конінгса знайшли мертвим. Він зник 17 травня і був озброєний.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Зазначається, що військовий відзначався ультраправими поглядами.

Згідно з даними федеральної прокуратури Бельгії, військовий наклав на себе руки, використавши вогнепальну зброю.

Його автівку знайшли наступного дня після зникнення 17 травня, але його самого знайти не вдавалося. Перед зникненням Конінгс залишив два письмових повідомлення, в яких погрожував провідному бельгійському вірусологу Марку ван Рансту, котрий очолював службу громадської охорони здоров’я Бельгії в період спалаху пандемії коронавірусу.

Конінгса шукала поліція та військові, представники збройних сил Німеччини та Нідерландів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгия
NEWS
Генсек ОБСЄ завтра відвідає Росію: на порядку денному буде Україна
Генсек ОБСЄ завтра відвідає Росію: на порядку денному буде Україна
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами