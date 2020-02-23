ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Бельгии из Королевского монетного двора пытались украсть несколько мешков с монетами

Новости » В мире     23.02.2020 - 00:09
В Бельгии из Королевского монетного двора пытались украсть несколько мешков с монетами
Иллюстративное фото (facebook.com/Behan-Ramsell)

Грабители украли поврежденные и изъятые из обращения монеты, которые ничего не стоят

Неизвестные злоумышленники ворвались в здание королевского монетного двора Бельгии, который чеканит евро-монеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

Инцидент произошел около 1.30 в ночь на пятницу, 21 февраля.

Злоумышленники пытались скрыться с несколькими мешками, наполненными монетами. В результате вторжения в здании сработала сигнализация и на место прибыла охрана. Здание обыскали и нашли двух грабителей, третьему с несколькими мешками монет удалось сбежать.

Задержанных поместили под стражу, 5 марта они предстанут перед судом.

Представитель прокуратуры Брюсселя Фрэнсис Адинс отметил, что добыча у грабителей была весьма мизерная.

"У каждого в рюкзаке было по пять килограммов монет. Это были поврежденные и изъятые из обращения монеты. Их стоимость равна нулю", - сказал он.

Отмечается, что двое арестованных 1998 и 1999 года рождения не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Третьего преступника ищут.

Напомним, в Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине трое граждан Украины ограбили более 20 банкоматов российского "Сбербанка". На совершение преступления украинцам понадобилось 53 часа. Злоумышленники похитили средства на сумму свыше 37 млн гривен.

В Киеве разоблачили псевдотаксиста, который грабил своих клиентов В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона гривен
Новости Украины ограблениеБельгия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь