ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беленюк объяснил, почему забрал из полиции заявление о расистских оскорблениях

Новина українською →
Пятница 10 сентября 2021 09:28
Беленюк объяснил, почему забрал из полиции заявление о расистских оскорблениях Фото: нардеп Жан Беленюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Народный депутат Жан Беленюк объяснил, почему решил забрать заявление о расистских оскорблениях относительно него. Он назвал ситуацию "исчерпанной".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью".

Инцидент произошел 13 августа этого года. Посреди дня в центре Киева к Беленюку подошла группа молодых парней. Они начали оскорблять нардепа, акцентируя внимание на его цвете кожи, и провоцировать конфликт.

На ситуацию оперативно отреагировало руководство страны и правоохранители. Полиция открыла дело, а президент Владимир Зеленский публично поддержал Беленюка и призвал силовиков пресекать такие преступления.

Но уголовное производство было закрыто без лишней огласки менее чем через две недели.

Пострадавший утверждает, что сам отозвал свое заявление после того, как встретился и принял извинения от "некой организации, имеющей позитивный вектор". Ее радикально настроенные представители якобы и были замешаны в той истории.

"Для меня ситуация исчерпана. Там не было никакой драки, никаких угроз для моего здоровья. Плюс я занятой человек, и у меня нет возможности постоянно отвлекаться на какие-то моменты. К тому же я воспитан по христианским обычаям и я всегда стараюсь дать человеку второй шанс", - объяснил депутат свое решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жан Беленюк ненависть
NEWS
В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
DAILY
Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью