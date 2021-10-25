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В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября

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Минск, Понедельник 25 октября 2021 12:46
В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября Фото: в Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки (facebook.com/charter97)
Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки. Как ожидается, она начнется с 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NEXTA.

Производство по всей стране будет остановлено, пока власти не выполнят каждое из десяти требований рабочих.

"Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", - заявил лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.

По его словам, режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают экономику, еще не вступив в полную силу.

"Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу! 1 ноября не выходим на работу! 1 ноября начнется новая история нашей страны! Вместе и до победы!", - призвал лидер Белорусского объединения рабочих.

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