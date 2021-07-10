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В Беларуси ветром снесло батуты. Есть пострадавшие, в том числе дети

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Александрия, Суббота 10 июля 2021 19:56
В Беларуси ветром снесло батуты. Есть пострадавшие, в том числе дети Фото: пострадавших оперативно отвезли в больницу (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси ветром снесло надувные батуты в городе Александрия. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения Беларуси.

"После происшествия на аттракционах в Александрии за медицинской помощью обратились пять человек: двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы их жизням нет", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, сильный ветер снес надувные батуты, на которых находились дети. Пострадавших оперативно отвезли в больницу.

Напомним, ранее в Запорожской области на пляже курортной Кирилловки парня убило током, и после ЧП закрыли водные аттракционы.

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