В Беларуси ветром снесло батуты. Есть пострадавшие, в том числе дети

В Беларуси ветром снесло надувные батуты в городе Александрия. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения Беларуси.

"После происшествия на аттракционах в Александрии за медицинской помощью обратились пять человек: двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы их жизням нет", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, сильный ветер снес надувные батуты, на которых находились дети. Пострадавших оперативно отвезли в больницу.