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В Беларуси пройдут совместные с Россией военные учения

Минск, Пятница 09 октября 2020 18:20
В Беларуси пройдут совместные с Россией военные учения
Фото: министр обороны Беларуси Виктор Хренин (mil.by)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси пройдут совместные с Российской Федерацией военные учения "Нерушимое братство". Они состоятся с 12 по 16 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны Беларуси.

В нем примут участие контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.

В них примут участие более 700 человек. Также будет задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и БПЛА, а также представители Международного Комитета Красного Креста в качестве наблюдателей.

Во время военных учения будет осуществляться подготовка миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

В ходе второго этапа учения предусмотрен розыгрыш практических действий подразделений КМС ОДКБ в ходе ведения операции по поддержанию мира.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал проведение военных учений "Нерушимое братство".

Кроме того, в сентябре в Беларуси прошли учения "Славянское братство-2020", на которое прибыли российские десантники. В учениях были задействованы до 1,5 тысячи военных, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

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