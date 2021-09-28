В Беларуси предложили наказывать за призыв к введению санкций
Фото: в Беларуси хотят наказывать за призыв к санкциям (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Беларуси предлагают ввести наказание за призыв к введению санкций против режима Александра Лукашенко. В Палату представителей белорусского парламента внесли соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента Беларуси.
Проектом закона устанавливается уголовная ответственность за действия, "направленные на нанесение ущерба нацбезопасности Беларуси", в частности за призывы, направленные на применение санкций в отношении Беларуси или белорусских чиновников, компаний или организаций.
Какую ответственность предлагает законопроект:
- до 6 лет тюрьмы за призывы к захвату власти;
- до 10 лет тюрьмы за призывы к санкциям;
- до 12 лет тюрьмы за призывы к захвату власти или санкциям, но с применением СМИ.