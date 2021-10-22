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В Беларуси отменили обязательный масочный режим после критики Лукашенко

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Минск, Пятница 22 октября 2021 09:34
В Беларуси отменили обязательный масочный режим после критики Лукашенко Фото: масочный режим в Беларуси отменили (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим. Соответствующее решение было принято после критики со стороны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление белорусского Минздрава.

В частности, из санитарных норм и правил по противодействию коронавирусу в стране был исключен пункт, которым предусматривалось обязательное ношение масок и социальной дистанции при посещении объектов и организаций. Это требование распространялось и на общественный транспорт.

Вместе с тем, документ обязывает руководителей различных организаций обеспечивать контроль за масочным режимом только на работников и посетителей объектов, где невозможно соблюдать дистанцию 1-1,5 метра.

Согласно документу, соответствующие изменения начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 22 октября.

Напомним, недавно Александр Лукашенко раскритиковал руководство белорусского Минздрава за введение масочного режима, за нарушение которого штрафуют, заявив, что таким образом ведомство "издевается над людьми".

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