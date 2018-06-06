В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за фейки в интернете

В Генпрокуратуре Беларуси не исключают введение материальной и уголовной ответственности за распространение недостоверной информации

В Беларуси за распространение недостоверной информации в интернете могут ввести уголовную ответственность. Соответствующее предложение поступило от Генеральной прокуратуры Беларуси, передает Interfax.by.

В частности, генпрокурор Беларуси Александр Конюк считает, что в стране необходимо создать правовое поле ответственности "для исключения оскорблений и ложного контента, который будоражит общественное мнение".

"Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности", - добавил Конюк.

Напомним, во вторник, 5 июня, в СМИ было опубликовано список из 47 журналистов и блогеров, на жизни которых может быть совершено покушение.

Вскоре в Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования из-за публикации в СМИ фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины.