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В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за фейки в интернете

НовостиОбщество    06.06.2018 - 14:03
Фото: генпрокурор Беларуси Александр Конюк (twitter.com sputnikbelarus)
Фото: генпрокурор Беларуси Александр Конюк (twitter.com sputnikbelarus)

В Генпрокуратуре Беларуси не исключают введение материальной и уголовной ответственности за распространение недостоверной информации

В Беларуси за распространение недостоверной информации в интернете могут ввести уголовную ответственность. Соответствующее предложение поступило от Генеральной прокуратуры Беларуси, передает Interfax.by.

В частности, генпрокурор Беларуси Александр Конюк считает, что в стране необходимо создать правовое поле ответственности "для исключения оскорблений и ложного контента, который будоражит общественное мнение".

"Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности", - добавил Конюк.

Напомним, во вторник, 5 июня, в СМИ было опубликовано список из 47 журналистов и блогеров, на жизни которых может быть совершено покушение. 

Вскоре в Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования из-за публикации в СМИ фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины.

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Теги публикации: фейк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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