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У Білорусі можуть ввести кримінальну відповідальність за фейки в інтернеті

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 14:03
Фото: генпрокурор Білорусі Олександр Конюк (twitter.com sputnikbelarus)
Фото: генпрокурор Білорусі Олександр Конюк (twitter.com sputnikbelarus)

У Генпрокуратурі Білорусі не виключають введення матеріальної та кримінальної відповідальності за поширення недостовірної інформації

У Білорусі за поширення недостовірної інформації в інтернеті можуть ввести кримінальну відповідальність. Відповідна пропозиція надійшла від Генеральної прокуратури Білорусі, передає Interfax.by.

зокрема, генпрокурор Білорусі Олександр Конюк вважає, що в країні необхідно створити правове поле відповідальності "для виключення образ і помилкового контенту, який розбурхує громадську думку".

"Не виключено введення великої матеріальної та кримінальної відповідальності", - додав Конюк.

Нагадаємо, у вівторок, 5 червня, у ЗМІ було опубліковано список з 47 журналістів і блогерів, на життя яких може бути скоєно замах.

Незабаром у Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей досудового розслідування через публікації в ЗМІ прізвищ потенційних жертв терористичних актів на території України.

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Теги публікації: фейк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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