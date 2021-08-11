В Беларуси боксера Кудина приговорили к 2,5 годам колонии

В Беларуси объявили приговор чемпиону мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексею Кудину . Он получил 2,5 года колонии строгого режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна" .

Боксеру предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК РФ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения). Он поддерживал протесты в Минске и был их участником.

Кудин получил на год меньше, чем потребовала прокуратура.

Ранее Кудин якобы попросил Александра Лукашенко о помиловании. Было опубликовано видео, на котором спортсмен, находясь в СИЗО в Минске, утверждает, что с ним "все в порядке".

Он попал белорусским силовикам после того, как его выдала Россия.