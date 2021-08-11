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В Беларуси боксера Кудина приговорили к 2,5 годам колонии

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Среда 11 августа 2021 11:35
В Беларуси боксера Кудина приговорили к 2,5 годам колонии Фото: боксер Алексей Кудин (belnaviny.by)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси объявили приговор чемпиону мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексею Кудину. Он получил 2,5 года колонии строгого режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

Кудин получил на год меньше, чем потребовала прокуратура.

"Алексей Кудин приговорен к 2,5 годам лишения свободы", - сообщили правозащитники.

Боксеру предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК РФ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения). Он поддерживал протесты в Минске и был их участником.

Ранее Кудин якобы попросил Александра Лукашенко о помиловании. Было опубликовано видео, на котором спортсмен, находясь в СИЗО в Минске, утверждает, что с ним "все в порядке".

Он попал белорусским силовикам после того, как его выдала Россия.

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