В Беларуси более 100 участников протестов встретят Новый год за решеткой

Более 100 участников акций протеста в Беларуси встретят 2021 год под административным арестом. Кроме них, новый год за решеткой встретят десятки политзаключенных, среди которых оппозиционерка Мария Колесникова.

Об этом сообщила белорусская правозащитная организация "Весна".

По информации правозащитников, под арестом до сих пор остаются 112 человек за участие в якобы несанкционированных акциях. Среди арестованных протестующих 18 женщин и 94 мужчины.

Как известно, 9 августа 2020 года в Беларуси вспыхнули масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который снова победил на президентских выборах, путем их фальсификации. Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе и Украиной.

В первые дни акции сопровождались жестким насилием в отношении протестующих, несколько из них погибли, десятки пострадали. Тысячи участников протестов задержали, часть из них - арестовали. Протесты в Белорусе продолжаются до сегодня.

Напомним, сегодня белорусский политзаключенный Сергей Тихановский заявил, что в Беларуси происходит революция, которая не погаснет сама по себе.

Кроме того, непризнанный белорусский президент Лукашенко пригрозил протестующим жесткими мерами, если они перейдут "красную черту".