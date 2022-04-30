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Беларусь обвинила Литву в секретном строительстве могильников ядерных отходов у границы

Игналинская АЭС (Фото: iae.lt)
Автор: Константин Широкун

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что на площадке Игналинской АЭС в промышленную эксплуатацию введены три новые установки — промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-1 и комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-2, МИ-3. При этом все эти работы проводятся тайно, с игнорированием требований основополагающих международных документов в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

По мнению главы пресс-службы, Литва более 15 лет просто не допускает на площадку Игналинской АЭС ключевые миссии МАГАТЭ. Он также заявил, что Литва не дает оценить безопасность Игналинской АЭС в процессе ее вывода из эксплуатации.

"Поэтому все строительство ядерных могильников непосредственно у границы Республики Беларусь, долговременное хранение облученного ядерного топлива на площадке без конфайнмента вызывают у нас закономерные опасения", — подчеркнул представитель МИД.

Игналинская АЭС была остановлена 31 декабря 2009 года. Работы по полному выводу атомной электростанции из эксплуатации еще полностью не завершены. Снос станции запланирован на 2038 год.

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Литва