Беларусь обвинила Литву в секретном строительстве могильников ядерных отходов у границы

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что на площадке Игналинской АЭС в промышленную эксплуатацию введены три новые установки — промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-1 и комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-2, МИ-3. При этом все эти работы проводятся тайно, с игнорированием требований основополагающих международных документов в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало" .

По мнению главы пресс-службы, Литва более 15 лет просто не допускает на площадку Игналинской АЭС ключевые миссии МАГАТЭ. Он также заявил, что Литва не дает оценить безопасность Игналинской АЭС в процессе ее вывода из эксплуатации.

"Поэтому все строительство ядерных могильников непосредственно у границы Республики Беларусь, долговременное хранение облученного ядерного топлива на площадке без конфайнмента вызывают у нас закономерные опасения", — подчеркнул представитель МИД.

Игналинская АЭС была остановлена 31 декабря 2009 года. Работы по полному выводу атомной электростанции из эксплуатации еще полностью не завершены. Снос станции запланирован на 2038 год.