Беларусь накрыл ливень. Затоплены улицы, люди плавают на матрасах
Фото: дожди накрыли Беларусь (фото mylida.org)
Мощные ливни накрыли Беларусь. В городе Лида улицы залило водой, люди плавают на матрасах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на newgrodno.by.
На некоторых улицах и во дворах образовались подтопления, движение транспорта на "проблемных" участках автомобильных дорог затруднено.
Один из жителей Лиды плавал по улицам на надувном матрасе. Им заинтересовалась милиция, но к составлению протокола дело не дошло.
Фото: ливень в Беларуси (newgrodno.by)
Напомним, Одесса ушла под воду и превратилась в Венецию.
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