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Беларусь накрыл ливень. Затоплены улицы, люди плавают на матрасах

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Лида, Вторник 06 июля 2021 09:15
Беларусь накрыл ливень. Затоплены улицы, люди плавают на матрасах Фото: дожди накрыли Беларусь (фото mylida.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Мощные ливни накрыли Беларусь. В городе Лида улицы залило водой, люди плавают на матрасах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на newgrodno.by.

На некоторых улицах и во дворах образовались подтопления, движение транспорта на "проблемных" участках автомобильных дорог затруднено.

Один из жителей Лиды плавал по улицам на надувном матрасе. Им заинтересовалась милиция, но к составлению протокола дело не дошло.

Беларусь накрыл ливень. Затоплены улицы, люди плавают на матрасахФото: ливень в Беларуси (newgrodno.by)

Напомним, Одесса ушла под воду и превратилась в Венецию.

Кроме того, российский курортный город Сочи затопил водой. В городе включили сирены, река Хорота вышла из берегов.

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