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Беларусь исключает участие своей армии в войне России против Украины

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Минск, Среда 23 марта 2022 09:35
Беларусь исключает участие своей армии в войне России против Украины Фото: белорусская армия не хочет участвовать в войне против Украины (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Беларуси не будут принимать участие в войне России против Украины. Армия готова действовать только на территории своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня Вооруженные силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на территории своей страны. Об этом говорил президент, и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военные конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать", - заявил государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович.

По его словам, в Беларуси делается все, чтобы не допустить "втягивание" в войну.

"Нас пытаются втянуть, пытаются втянуть нашу страну в эти военные действия. Беларусь никогда не преследовала агрессивных целей. Всегда была площадкой мира и добра", - отметил он, не уточнив, кто именно пытается втянуть Беларусь в войну.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники среди руководства НАТО и США писало, что Беларусь может в ближайшее время присоединиться к войне против Украины.

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