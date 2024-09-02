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Бекхем-молодший проміняв футбол на інший профіль зіркових батьків

Фото: Ромео Бекхем не зміг пробитися на елітний футбольний рівень (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорців

Вінгер англійського "Брентфорда" Ромео Бекхем вирішив завершити професіональну кар'єру футболіста в 22 роки та вже знайшов для себе нову роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT.

Син Вікторії та Девіда Бекхемів вирішив спробути себе в іншому амплуа. Він перейшов у модельний бізнес.

Бекхем-молодший зав'язав із футболом на рівні резервної команди англійського "Брентфорда". Відтепер він буде моделлю. Англієць нібито вже уклав контракт із паризьким агентством Safe Management.

"Йому сподобався проведений у "Брентфорді" час, але він прагне зосередитися на своїй пристрасті – моді. Ромео нещодавно підписав контракт із провідним модельним агентством у Парижі та націлений на співпрацю з низкою великих брендів", – розповів наближене до родини Бекхемів джерело.

Ромео Бекхем став другим із синів легенди збірної Англії, в якого не склалася футбольна кар'єра. Старший на 3,5 роки Бруклін Бекхем перебував у молодіжних структурах "Лос-Анджелес Гелаксі", французького ПСЖ і лондонського "Арсенала", але на дорослий рівень так і не перейшов. Наймолодший син Бекхема-старшого – Круз Девід – займається музикою.

До слова, раніше Бекхем-старший став героєм серіалу від Netflix.

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Вікторія Бекхем