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Не Бекхем. Google назвав найпопулярнішого футболіста з 1999 року

Google назвав найпопулярнішого футболіста (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Кріштіану Роналду - найпопулярніший футболіст з 1999 року. Саме ім'я цього португальського нападника найчастіше вводили в пошуковий рядок Google протягом останніх майже 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику, опубліковану Google в рамках "Машини часу найпопулярніших пошуків".

Так, згідно з даними пошуковика, з 1999 року і до 2004-го найпопулярнішим футболістом був Девід Бекхем, який на той час дійсно перебував на піку своєї кар'єри.

Також людей до 2003-го з року в рік цікавили Рональдіньо, Зінедін Зідан, Джордж Бест, Дієго Марадона, Роберто Карлос, Тьєрі Анрі, одного разу Бренді Честейн, а також Міа Гемм - колишня американська футболістка, яка у травні 1999 року побила рекорд за кількістю голів на міжнародній арені. 

Скриншот

У 2004 році в список найпопулярніших увірвався Кріштіану Роналду. Він тоді зайняв друге місце, поступившись ще Бекхему.

Потім два роки поспіль Роналду поступався лідерством Роналдіньо. Однак з 2007 року нинішній гравець саудівського "Ан-Наср" 16 разів поспіль очолював рейтинг найпопулярніших футболістів світу серед користувачів Google. 

У 2023-му Кріш втратив лідерство. Згідно з останньою статистикою пошуковика, цього року його вперше перегнав нападник "Інтер Маямі" Ліонель Мессі, який до цього регулярно потрапляв у топ-5, але не займав першу позицію.

5 найпопулярніших футболістів 2023 року:

  • Ліонель Мессі
  • Кріштіану Роналду
  • Неймар
  • Кіліан Мбаппе
  • Ерлінг Голанд

Скриншот

Нагадаємо, нещодавно Кріштіану відзначився п'ятдесятим голом у 2023 році, що дозволило 38-річному ветерану обігнати Мбаппе і Гаррі Кейна, які забили по 49 м'ячів, і наздогнати Голанда.

Натомість його одвічний опонент Мессі став цього року увосьме найкращим футболістом світу.

До речі, раніше ми писали про те, що Зінченко обійшов Роналду.

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