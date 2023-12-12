Не Бекхем. Google назвав найпопулярнішого футболіста з 1999 року

Так, згідно з даними пошуковика, з 1999 року і до 2004-го найпопулярнішим футболістом був Девід Бекхем, який на той час дійсно перебував на піку своєї кар'єри.

Також людей до 2003-го з року в рік цікавили Рональдіньо, Зінедін Зідан, Джордж Бест, Дієго Марадона, Роберто Карлос, Тьєрі Анрі, одного разу Бренді Честейн, а також Міа Гемм - колишня американська футболістка, яка у травні 1999 року побила рекорд за кількістю голів на міжнародній арені.

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У 2004 році в список найпопулярніших увірвався Кріштіану Роналду. Він тоді зайняв друге місце, поступившись ще Бекхему.

Потім два роки поспіль Роналду поступався лідерством Роналдіньо. Однак з 2007 року нинішній гравець саудівського "Ан-Наср" 16 разів поспіль очолював рейтинг найпопулярніших футболістів світу серед користувачів Google.

У 2023-му Кріш втратив лідерство. Згідно з останньою статистикою пошуковика, цього року його вперше перегнав нападник "Інтер Маямі" Ліонель Мессі, який до цього регулярно потрапляв у топ-5, але не займав першу позицію.

5 найпопулярніших футболістів 2023 року:

Ліонель Мессі

Кріштіану Роналду

Неймар

Кіліан Мбаппе

Ерлінг Голанд

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Нагадаємо, нещодавно Кріштіану відзначився п'ятдесятим голом у 2023 році, що дозволило 38-річному ветерану обігнати Мбаппе і Гаррі Кейна, які забили по 49 м'ячів, і наздогнати Голанда.

Натомість його одвічний опонент Мессі став цього року увосьме найкращим футболістом світу.