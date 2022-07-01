Бегство РФ со Змеиного снизит давление на побережье, но сохранит блокаду портов, - ISW

Фото: бегство РФ со Змеиного снизит давление на украинское побережье (twitter.com/maxar)

Побег российских войск с острова Змеиный немного снизит давление на украинское побережье из-за отсутствия в будущем на острове российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.