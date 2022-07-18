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Бегали в панике. На ЗАЭС ранены несколько россиян, есть погибшие, - мэр Энергодара

Фото: на ЗАЭС в результате неизвестного инцидента "проредили" ряды оккупантов (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

По его словам, сегодня город всколыхнула новость о событии, в результате которого рашистов "физически стало меньше". На данный момент точно известно, что в больницу доставили 9 раненых оккупантов.

"Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии - в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем", - отметил Орлов.

Он также подчеркнул, что официальную информацию обнародуют компетентные службы.

"Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, долго заблокировали на предприниматели сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. В конце концов людей отпустили", - добавил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне похитили начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС Игоря Квашнина.

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Запорожская АЭСЭнергодар