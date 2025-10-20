БЕБ запроваджує проєкт "Економічний щит", - Цивінський
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) оголосило про запуск нового проєкту під назвою "Економічний щит", спрямованого на посилення економічної стабільності та партнерства між державою і бізнесом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це під час зустрічі з представниками бізнесу в Одесі повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
"Наша мета - забезпечити рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто дотримується вимог законодавства. Це ключова запорука сталого розвитку підприємництва та довіри між бізнесом і державою", - зазначив Цивінський.
За словами директора Бюро, "Економічний щит" стане відправною точкою для побудови системи, у якій підприємці відчуватимуть не тиск, а реальне партнерство з державними інституціями.
Індекс економічної безпеки регіонів
Олександр Цивінський також наголосив, що одним із ключових елементів нової філософії БЕБ стане визначення індексу економічної безпеки для кожної області України.
У межах цього підходу проєкт передбачає аналітичну оцінку ситуації в регіонах, визначення головних загроз економічній безпеці та оперативне реагування на виявлені проблеми.
Під час зустрічі обговорювалися подальші кроки взаємодії БЕБ із бізнесом у боротьбі з тіньовою економікою.
До заходу долучилися представники понад 40 найбільших підприємств Одещини, керівництво Одеської обласної військової адміністрації та представники громадського сектору.
Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері протидії економічним злочинам і забезпечує економічну безпеку держави.