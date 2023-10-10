БЕБ у Київській області припинило продаж контрафактних тютюнових виробів через Telegram-канал

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бюро.

В результаті проведених обшуків, було вилучено товар вартістю 4,2 млн грн.

Детективи встановили, що постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів на територію Київщини налагодив місцевий мешканець. Чоловік публікував інформацію про асортимент контрафактної продукції у Telegram-каналі, доставку здійснював по всій Україні.

Також детективи БЕБ виявили один пункт роздрібної торгівлі у Київській області та складське приміщення у Києві - в них зберігався підроблений товар.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 3,8 тис. електронних цигарок, 2 тис. ємностей з рідинами для електронних цигарок, заправки у кількості понад 1,5 тис., 500 пачок тютюну для кальяну, планшет та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученої з незаконного обігу підакцизної продукції становить 4,2 млн гривень.

Під час обшуку автомобіля, на якому перевозилась контрафактна продукція, організатор протиправної схеми чинив опір та здійснив наїзд на співробітника БЕБ, спричинивши йому тілесні ушкодження. Після цього водія затримали.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до злочинної схеми осіб. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.