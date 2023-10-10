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БЭБ в Киевской области прекратило продажу контрафактных табачных изделий через Telegram-канал

Вторник 10 октября 2023 13:01
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БЭБ в Киевской области прекратило продажу контрафактных табачных изделий через Telegram-канал Фото: БЭБ в Киевской области приостановило продажу контрафактных табачных изделий через Telegram-канал (esbu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратили незаконную продажу табачных изделий через Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бюро.

В результате проведенных обысков был изъят товар стоимостью 4,2 млн грн.

Детективы установили, что снабжение незаконно изготовленными табачными изделиями на территорию Киевщины наладил местный житель. Муж публиковал информацию об ассортименте контрафактной продукции в Telegram-канале, доставку осуществлял по всей Украине.

Также детективы БЭБ обнаружили пункт розничной торговли в Киевской области и складское помещение в Киеве - в них хранился поддельный товар.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято 3,8 тыс. электронных сигарет, 2 тыс. емкостей с жидкостями для электронных сигарет, заправки в количестве более 1,5 тыс., 500 пачек табака для кальяна, планшет и черновые записи.

Примерная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет 4,2 млн гривен.

Во время обыска автомобиля, на котором перевозилась контрафактная продукция, организатор противоправной схемы сопротивлялся и совершил наезд на сотрудника БЭБ, нанеся ему телесные повреждения. После этого водитель задержан.

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к преступной схеме лиц. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

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Киевская область Бюро экономической безопасности
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