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Баззер форварда "Мемфіса" через увесь майданчик відновив інтригу: момент дня в НБА

Фото: Дальній кидок Зіайре Вільямса у Фініксі (nbcsports.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Мемфіс Гріззліс" Зіайре Вільямс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

21-річний американець опинився в центрі уваги під завісу третьої чверті. Він узяв участі у відборі під власним щитом і під супровід сирени виконав влучний кидок у кільце "Фінікс Санз". Завдяки цьому триочковому відставання "Гріззліс" зменшилося до 15-ти пунктів.

Упродовж усієї фінальної чверті "Мемфіс" скорочував дефіцит очок. Проте, відігратися чи бодай перевсти матч в овертайм теннессійці не встигли. Мінімальна поразка (110:112) стала другою поспіль для "Гріззліс", які тепер відпустили "Денвер" нагорі Західної конференції НБА.

Сам Вільямс провів на паркеті майже 26 хвилин. За цей час він встиг набрати 16 очок і зробив 5 підбирань. Натомість найрезультативнішим став його одноклубник Джа Морант (27 пунктів).

Хто такий Зіайре Вільямс

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Стенфорд Кардінал". На драфті НБА-2021 обраний "Нью-Орлеаном" під 10-м номером.

Після церемонії був обміняний у "Мемфіс". Пропустив старт сезону 2021/22 через травму та коронавірусні обмеження. Дебютував під егідою асоціації торік у січні. У складі збірної США виграв "золото" ЧС-2019 серед 19-річних.

Батьки Вільямса – колишні військові. Зокрема, його матір служила в армії та ВПС, а батько був морським піхотинцем.

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