Базову військову підготовку проходитимуть всі студенти, але для жінок свої правила

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений Верховною Радою, який вносить зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Нововведення стосуються порядку прийняття громадян на військовий облік та їх медичного обстеження під час базової загальновійськової підготовки.

Мельник пояснює, що базова військова підготовка стане обов'язковою для студентів і слухачів вищих навчальних закладів, незалежно від статі. Вона складатиметься з двох частин: теоретичного курсу, який впроваджуватиметься на перших курсах університетів, і практичного навчання.

Практична частина буде обов’язковою для чоловіків і проходитиме в навчальних центрах. Жінки зможуть долучитися до практичної підготовки добровільно, якщо вони стануть на військовий облік у територіальних центрах комплектування.

Як відбуватиметься підготовка

У Міністерстві оборони зазначають, що з вересня 2025 року студенти вищих навчальних закладів України розпочнуть проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП), яка включатиме 300 академічних годин.

Програма підготовки складатиметься з двох частин:

теоретичний курс (90 академічних годин) проходитиме безпосередньо у закладах освіти;

(90 академічних годин) проходитиме безпосередньо у закладах освіти; практичний курс (210 академічних годин) організовуватимуть у навчальних частинах, центрах Збройних сил України та інших спеціалізованих установах.

У рамках навчання студенти здобуватимуть базові знання та практичні навички з тактичної, розвідувальної, психологічної підготовки, домедичної допомоги та основ військової дисципліни. Також учасники опановуватимуть поводження зі зброєю.

Після завершення програми студенти складатимуть військову присягу, отримуватимуть сертифікат про проходження БЗВП та військово-облікову спеціальність.