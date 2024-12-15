Базова загальновійськова підготовка. Що зміниться для студентів-чоловіків з 2025 року

Базова загальновійськова підготовка для студентів розпочинається з 1 вересня 2025 року. Її проходитимуть чоловіки й за бажанням жінки, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.
Більше про базову загальновійськову підготовку та для чого вона потрібна - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Базова загальновійськова підготовка проводиться для здобуття громадянами військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.
Порядок проведення базової загальновійськової підготовки передбачає відрахування студентів з вишів за відмову від її проходження.
Для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку.
Зазначені громадяни можуть один раз самостійно обрати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.
Підготовка проводиться у ВВНЗ, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спецпризначення та Державної спеціальної служби транспорту, закладах освіти, що здійснюють підготовку поліцейських, а також у закладах вищої освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна.
У навчальних планах для українських студентів базова загальна військова підготовка з'явиться з 2025–2026 навчального року. Її тривалість визначена:
Від проходження базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності звільняються громадяни, які:
Нагадаємо, що базова військова підготовка замінює строкову службу для громадян в Україні. Йдеться про інтенсивний військовий вишкіл для громадян призовного віку. З 1 вересня 2025 року студенти проходитимуть базову військову підготовку, зокрема в університетах. Для дівчат ця підготовка буде добровільною. Громадяни, які не навчаються у вишах, самостійно вибирають час для проходження базової військової служби.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Facebook-сторінка Чернігівського ОТЦК та СП, сайт army.gov.ua.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.