Базова загальновійськова підготовка. Що зміниться для студентів-чоловіків з 2025 року

Базова загальновійськова підготовка проводиться для здобуття громадянами військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Порядок проведення базової загальновійськової підготовки передбачає відрахування студентів з вишів за відмову від її проходження.

Для кого зі студентів передбачено проходження БЗВП

Для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку.

Зазначені громадяни можуть один раз самостійно обрати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Де проводиться підготовка

Підготовка проводиться у ВВНЗ, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спецпризначення та Державної спеціальної служби транспорту, закладах освіти, що здійснюють підготовку поліцейських, а також у закладах вищої освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна.

Які строки базової військової служби

У навчальних планах для українських студентів базова загальна військова підготовка з'явиться з 2025–2026 навчального року. Її тривалість визначена:

в мирний час, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) - до 5 місяців, з яких до 3 місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до 2 місяців - фахова підготовка;

під час дії воєнного стану - до 3 місяців, з яких не менше 1 місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до 2 місяців - фахова підготовка.

Хто звільняється від проходження БЗВП

Від проходження базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності звільняються громадяни, які: