ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На базе ВВС США в Огайо ввели режим чрезвычайной ситуации: что произошло

Новина українською →
Огайо, Пятница 10 сентября 2021 08:32
На базе ВВС США в Огайо ввели режим чрезвычайной ситуации: что произошло Фото: на базе ВВС США в Огайо ввели режим чрезвычайной ситуации (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

На базе военно-воздушных сил США в Огайо ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Все здания и ее территория закрыты из-за сообщений о стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу 88-го авиакрыла этой базы.

Службы безопасности проверяют здание. База находится в закрытом режиме.

"Экстренные службы отреагировали на сообщение о стрелявшем в зоне "А" Национального авиакосмического разведывательного центра на базе Райт-Паттерсон", - говорится в сообщении.

По данным телеканала WHIO, на территории базы по громкоговорителю повторяется сообщение "закрытый режим".

Информация о возможных пострадавших и причине произошедшего пока не приводится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная база Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
DAILY
Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью