На базі ВПС США в Огайо ввели режим надзвичайної ситуації: що сталося

На базі військово-повітряних сил США в Огайо ввели режим надзвичайної ситуації (НС). Всі будівлі та її територія закриті через повідомлення про стрілянину.

Служби безпеки перевіряють будівлю. База знаходиться в закритому режимі.

"Екстрені служби відреагували на повідомлення про того, хто стріляв в зоні "А" Національного авіакосмічного розвідувального центру на базі Райт-Паттерсон", - йдеться в повідомленні.

За даними телеканалу WHIO, на території бази по гучномовцю повторюється повідомлення "закритий режим".

Інформація про можливих постраждалих і причини події поки не наводиться.