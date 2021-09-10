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На базі ВПС США в Огайо ввели режим надзвичайної ситуації: що сталося

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Огайо, П'ятниця 10 вересня 2021 08:32
На базі ВПС США в Огайо ввели режим надзвичайної ситуації: що сталося Фото: на базі ВПС США в Огайо ввели режим надзвичайної ситуації (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

На базі військово-повітряних сил США в Огайо ввели режим надзвичайної ситуації (НС). Всі будівлі та її територія закриті через повідомлення про стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу 88-го авіакрила цієї бази.

Служби безпеки перевіряють будівлю. База знаходиться в закритому режимі.

"Екстрені служби відреагували на повідомлення про того, хто стріляв в зоні "А" Національного авіакосмічного розвідувального центру на базі Райт-Паттерсон", - йдеться в повідомленні.

За даними телеканалу WHIO, на території бази по гучномовцю повторюється повідомлення "закритий режим".

Інформація про можливих постраждалих і причини події поки не наводиться.

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