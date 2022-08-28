На базі росіян у Сватовому потужні вибухи і пожежа, - Гайдай

"Вночі щось у них сталося. Але вже в нашому Сватовому. Там у них була база, майже всі війська вже вийшли зі Сватового, там залишилася тільки поліція ОРДЛОвська. Залишилася аграрна база, на якій вони проводили передислокацію. І щось та тій базі знову якась "бавовна" сталася. Ще дві години тому там дуже все ще горіло і підривалося", - зазначив він.