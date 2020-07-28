На базе отдыха во Львовской области произошел взрыв, есть погибший

На одной из баз отдыха во Львовской области произошел взрыв, в результате чего погиб человек. Жертвой оказался 41-летний львовянин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в своем Facebook.

Правоохранители уточняют, что взрыв произошел на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

"Сегодня, 28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - указано в сообщении.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни.

Сейчас проводят первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, в Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской; взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Как писало РБК-Украина ранее, в Нежине в результате взрыва погиб сотрудник районного совета; его тело обнаружили возле его автомобиля.