У базах поліції є дані про сотні тисяч можливих ухилянтів, їх перевіряють, - Клименко

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці, але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", - розповів Клименко.

За його словами, поліція здійснює розшук українців, які ухиляються від мобілізації, вже маючи на руках повістку.

Міністр наголосив, що поліція діє тільки відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.