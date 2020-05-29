База отдыха: почему боевики ИГИЛ оседают в Украине

Кровавый конфликт в Сирии длится уже почти 10 лет. Гражданская война, которая началась весной 2011 года с оппозиционных акций против президента Башара Асада, постепенно переросла в ожесточенное сражение "всех против всех" с привлечением других стран.

С осени 2015 года активно в эту войну вмешалась Россия, встав на сторону правительственных войск. Но и до этого тысячи граждан бывшего СССР, преимущественно из стран Средней Азии и Северного Кавказа, присоединялись к группировкам, подконтрольных "Исламскому государству".

В марте 2019 года президент США Дональд Трамп объявил об "окончательном разгроме" халифата ИГИЛ в Сирии. Многие террористы, не дождавшись разгромного поражения, заранее покинули зону боевых действий и на время осели в Турции и странах ЕС. Украина также оказалась удобным "перевалочным пунктом" для исламистов.

Армия добровольцев из СНГ

Служба безопасности Украины в 2016 году раскрыла 11 таких пунктов и две ячейки ИГ в Харькове и Днепре. В страну тогда не пропустили 443 боевика из Сирии. Но интерес к Украине у них не угас. Только в мае текущего года в Украину, по данным СБУ, не пустили 19 членов международных террористических организаций, включая ИГИЛ.

Спецслужба расследует 11 уголовных дел против девяти членов "Исламского государства", сообщили в СБУ на запрос РБК-Украина. При этом четверо из них уже получили судебные приговоры. Количество террористов, экстрадированных из Украины, СБУ назвать отказалась, подчеркнув, что этот процесс координируют Офис генпрокурора и Минюст.

Большинство выходцев из стран СНГ воевали в Сирии в составе формирования "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар" ("Армия эмигрантов и сподвижников"). Первоначально оно было ассоциировано с "Аль-Каидой", но затем вошло в состав "Исламского государства". ООН наложила санкции на "Армию эмигрантов", она также включена в перечень террористических организаций.

Долгое время подразделением руководил военный эмир исламского халифата Абу Умар аш-Шишани (Тархан Батирашвили) – уроженец Грузии. Его заместителем был Аль Бара Шишани (Цезарь Тохосашвили), которого задержали в пригороде Киева 12 ноября 2019 года.

Бойцы ИГИЛ пережидают "сложные времена" в Европе (фото: flickr by Makurley Dixon)

Глава СБУ Иван Баканов назвал это "самым громким делом" ведомства и отметил, что в операции помогали "иностранные партнеры". 18 мая украинские правоохранители доставили Аль Бара Шишани в Грузию в рамках экстрадиции. Адвокат "игиловца" Владимир Осыкин сказал РБК-Украина, что ему запрещено раскрывать подробности дела подопечного.

Тем не менее из материалов Единого реестра судебных решений можно выяснить отрывочные данные о жизни в Украине одного из главарей международной террористической организации.

Аль Бара Шишани подрабатывал таксистом в Белой Церкви и воспитывал с женой троих несовершеннолетних детей. О том, что он находится в международном розыске, исламист якобы не знал. В то же время СБУ уверяет, что в пригороде Киева он не жил мирной жизнью, а координировал деятельность "амниятов" – подразделений службы безопасности ИГИЛ.

Еще один вероятный участник "Армии эмигрантов" – россиянин Ариф Джабаров, был задержан в Запорожье в декабре 2017 года. По версии следствия, в 2013 году он присоединился к боевым действиям в Сирии и с тех пор разыскивается ФСБ России. Почти год задержанный находился в украинском СИЗО, безуспешно пытаясь получить статус беженца.

В марте 2018 года прокуратура решила выдать Джабарова российским правоохранителям, но адвокатам удалось отменить это решение в суде. Сейчас Джабаров живет в Днепре и находится под самой мягкой мерой пресечения – личным обязательством. Он не оставляет попыток добиться легализации в Украине.

Его соотечественнику Тимуру Тумгоеву повезло меньше. Поучаствовав в сирийской военной кампании, этнический ингуш приехал в Украину и присоединился к добровольческому батальону АТО. Но в сентябре 2018 года Украина решила выдать его России, что вызвало претензии со стороны украинских добровольцев в адрес руководителей Генпрокуратуры.

Бывший тогда генеральным прокурором Юрий Луценко заявил, что Тумгоев был в зоне АТО "меньше недели и в 30 км от Мариуполя". Акции протеста не помогли – Тумгоева экстрадировали в РФ, где он получил 18-летний тюремный срок.

Правозащитники обращают внимание, что это не единичный прецедент. Но даже такие случаи не останавливают исламистов на пути в "тихую украинскую гавань"

Несбывшиеся надежды

"Все они ненавидят РФ и, зная, что Украина воюет с Россией, думают, что наша страна их не выдаст. Вот тут-то они и ошибаются", – объяснил мотивацию исламистов глава адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров.

Юристы этого центра занимались защитой Тумгоева в судах. Сейчас у них остаются еще 7-8 клиентов с похожими делами. Захаров говорит, что всех их нельзя считать террористами, ведь у каждого своя история.

"Очень часто эти люди оказывались в очень сложной ситуации, ведь когда правоверный мусульманин, а именно салафит, узнает, что где-то создана страна, живущая строго по Корану, то он туда с чистым сердцем едет и фактически попадает в ловушку. Ведь просто покинуть ИГИЛ он и тем более его родственники уже не могут", – уточнил правозащитник.

По его словам, дела против таких исламистов часто фальсифицируют правоохранительные органы России. Якобы они объявляют террористами практически всех, кто выступал в сирийском конфликте против официального правительства.

Захаров обратил внимание, что и в украинских госструктурах отношение к таким людям не сильно изменилось. Он добавил, что их до сих пор "продолжают преследовать и выдавать, лишая статуса беженца и политического убежища".

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун, в свою очередь, заявил, что Украина – "комфортная" страна для боевиков ИГ.

"У нас не такой жесткий контрразведывательный режим, как, например, в России. Плюс тут легче получить вид на жительство, чем в странах ЕС, к тому же тут есть своя мусульманская община, на которую они могут опереться", – рассказал эксперт РБК-Украина.

В то же время, муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов уверяет, что религиозные общины не поддерживают радикальных исламистов.

"В Украине нет таких общин, которые поддерживают таких людей и такие идеи. Если наоборот, то пусть СБУ прямо их назовет. Дело в том, что в Украине все эти радикальные идеи ИГИЛ и ему подобных не являются популярными и распространенными", – добавил он.

Муфтий уверяет, что задержание боевиков ИГ в Украине носит единичный характер. Более того, скрываясь в нашей стране такие люди стараются не посещать публичные мероприятия и "залегают на дно".

"Они скрываются и не посещают религиозные мероприятия и учреждения. Чаще всего они, как и упомянутый Аль Бара Шишани, прячутся в селах, где нет мусульман и мечетей", – отметил Исмагилов.

"Игиловцы" используют Украину как "базу отдыха" (фото: Flickr by Kurdishstruggle)

По мнению Виктора Ягуна, украинское общество в целом толерантно относится к мусульманам, особенно на фоне того, что многие крымские татары и чеченцы активно поддержали Украину в войне против России. Бывший замглавы СБУ уверен, что боевики ИГИЛ приезжают в Украину не для терактов, а чтобы восстановить силы и переждать "сложные времена".

Он считает, что проблема исламистов из Сирии не станет критичной для Украины в ближайшее время, тем не менее спецслужбы должны "более тщательно" по ним работать. С ним согласен и востоковед Игорь Семиволос.

"Насколько я знаю, те люди, которые смогли легализоваться и осели на территории Украины, в большинстве своем не продолжали террористическую деятельность, а занимаются бизнесом, например. Конечно, не факт, что часть из них не находилась на своеобразном "карантине" у нас", – объяснил директор Центра ближневосточных исследований.

Семиволос призывает не драматизировать проблему исламских радикалов в Украине. По его убеждению, бывшие "игиловцы" все же намного чаще предпочитают оседать в странах Евросоюза, а здесь их количество незначительно.

Проблема исламского терроризма, захлестнувшая Европу в последние годы, пока что обходит Украину стороной. Здесь уже шесть лет эту "нишу" занимают спецслужбы РФ. Как показывает практика, зачастую именно они стоят за терактами как на Донбассе, так и в мирных украинских городах.