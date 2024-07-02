Байндль вилетіла від німецької ветеранки на старті Вімблдона

Вімблдон-2024, 1-й раунд, жінки

Зігемунд – Байндль – 2:0 (6:4, 6:1)

Суперниці розпочали з обміну брейками. У середині першого сету Зігемунд і Байндль знову взялися обмінюватися набраними на подачах одна одної пунктами. Проте, 36-річна німецька тенісистка оформила два таких гейми проти одного в українки.

Зі стратегічною перевагою Зігемунд зосередилася на власних подачах. Цей підхід приніс плоди, тож за 54 хвилини досвідчена спортсменка закрила партію. Старт другого сету довелося відкласти через дощ.

Вимушена пауза пішла на користь німкені. Фактично вона просто зім'яла Байндль. Українська тенісистка намагалася чинити опір, але зуміла набрати лише одне очко. Натомість Зігемунд оформила три брейки та заслужено пробилася в наступний раунд.

Байндль приєдналася до Лесі Цуренко, яка також зачохлила ракетку після 1/64 фіналу трав'яного мейджора. Обидві українки заробили по 60 тисяч фунтів. Тим часом їхні співвітчизниці Даяна Ястремська, Марта Костюк і Юлія Стародубцева продовжать виступи на Вімблдоні.